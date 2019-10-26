21 Kentten Dünyaya Çağrı: ‘Barış İçin Harekete Geçin'

Bildirinin Türkçesini okuyan Eğitim-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Belgin Gülben, Kürt sorununun güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceğinin altını çizdi. Sorunun çözümü için barışçıl yöntemlere başvurulması çağrısı yapan Gülben, “Çözülemeyen Kürt meselesi Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan sorunların kök hücresi gibidir. Sorunun şiddet ve güvenlik odaklı politikalarla çözülemeyeceğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşma gereği duyuyoruz. Bu şekilde Kürt meselesinin çözülemeyeceğini, bu yöntemlerin halklarımızın arasına kin ve nefret tohumlarını ekmekten başka bir işe yaramayacağını çok iyi biliyoruz. Bizler emek barış ve demokrasi bileşenleri olarak derhal Suriye’deki işgalin durdurulmasını ve savaşın bitmesini, akabinde Kürt meselesinin barış ve müzakere yöntemleri ile çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Güneydoğu’daki 21 kentte bulunan 353 sendika, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu, ortak bir bildiri yayınlayarak dünya kamuoyuna çağrı yaptı. Bildiride, bölgede savaşların son bularak Kürt meselesine çözüm bulunması için adım atılması istendi.

Suriye’nin geleceğine Suriye halklarının karar vermesi gerektiğini savunan Gülben, uluslararası kamuoyuna da şu çağrıyı yaptı:

"Suriye halklarının kaderini Suriye halklarının kendisi belirlemelidir. Bu coğrafyadaki savaşın son bulması, Türkiye’nin savaştan ve şiddet politikalarından vazgeçip barışçıl tercihleri devreye koymasıyla daha da mümkün hale gelecektir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası toplumu ve tüm aktörleri acilen insani felaketlerin daha büyümesine mahal vermeden, barışçıl çözüm için harekete geçmeye, Kürt meselesinin istismar edilmeden demokratik yollardan çözümüne katkı sunmaya, Suriye’de devam eden savaş sürecinin bitmesi ve Suriye halklarının demokratik bir Anayasa etrafında buluşması için kolaylaştırıcı rolünü oynamaya davet ediyoruz.”

Toplantıya katılan STK temsilcileri de umutlu olduklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Eğitim-Sen üyesi Yılmaz Güneş, kargaşaya rağmen çözüm kapısının aralandığını belirterek, “Bu süreçte hem Kürtler'in yürüteceği demokratik mücadele, diğer tarafta dünyadaki dostların açıklamış olduğu iradeyle, ismi geçen hegemonik güçler sorunun birer parçası haline geldi. Hem süre çok karmaşık bir noktada, hem de bir çözümün kapısını aralıyor aynı zamanda” dedi.