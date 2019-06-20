HABER

21 koyunu çalarak 11 bin TL’ye sattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Niğde’de bir çiftçinin koyunlarını çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı, çalıntı koyunlar sahibine teslim edildi.Çiftlik’e bağlı Murtaza köyünde H.H.Ü.

21 koyunu çalarak 11 bin TL’ye sattılar

Niğde’de bir çiftçinin koyunlarını çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı, çalıntı koyunlar sahibine teslim edildi.
Çiftlik’e bağlı Murtaza köyünde H.H.Ü. koyunlarının çalındığı iddiasıyla jandarmaya müracaat etti. İlçe jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler Çiftlik ve Altunhisar hayvan pazarlarının kurulduğu günlerde güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemelerde Y.A., M.H., R.H. ve S.H.’nin traktör ile Altunhisar hayvan pazarına küçükbaş hayvan getirdiğini tespit etti. Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda şüpheli şahısların küçükbaş hayvanları Murtaza köyünden çaldıkları ve hayvanları Altunhisar pazarında M.H. isimli şahsa 11 bin lira karşılığında sattıklarını belirledi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.A., M.H., R.H. ve S.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Çiftlik sulh ceza mahkemesince tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalınan 21 küçükbaş hayvan jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

21 koyunu çalarak 11 bin TL’ye sattılar

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tekneden düştüğü ırmakta öldüTekneden düştüğü ırmakta öldü
Test kağıtlarına sardılar, polisi fark edince aracın camından attılarTest kağıtlarına sardılar, polisi fark edince aracın camından attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.