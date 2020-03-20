21 Mart 2020 İmsakiyesi: İmsak vakti ve sahur vakti saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir)

21 Mart 2020 İmsakiyesi merak ediliyor çünkü Miraç Kandili’nin gündüzü oruç tutacakların imsak vakti ve sahur vakti saat kaçta öğrenmeleri gerekiyor. Böylece bu akşam yatarkan alamlarını ona göre ayarlayabilirler.

21 MART İMSAKİYESİ: İL İl İMSAK VAKTİ VE SAHUR VAKTİ

Yarın sahur için kalkılacak saati öğrenmek için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için sahur vakti ile imsak vaktini öğrenmek için bulunduğunuz ili ve ilçeyi seçmeniz yeterli.

KANDİL ORUCU İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler, o gün tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. İbadetler, niyet ile olacağı için nafile bile olsa oruç için de niyet etmek gerekir. Miraç Kandili orucu tutacak olan, sahurda "Niyet eyledim Allah (c.c.) rızası için nafile orucu tutmaya." şeklinde niyet etmelidir.

Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nâfile oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazası ile vakti belirtilmemiş adak orucuna, nâfile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazâsına ve kefâret oruçlarına niyet ise, akşamdan itibaren imsâk vaktine kadar yapılır. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Şâfiîlere göre, nâfile oruç için, güneş batana kadar niyet câizdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu bir şey yapılmasın.