21 Mart 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 21 Mart - 25 Mart İstanbul'da hava durumu...

21 Mart 2022 Pazartesi gününün hava durumu işe gitmek için yola çıkacak kişiler ile dışarıda halletmeleri gereken işleri olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yurdun etkisi altında olduğu soğuk ve yağışlı havanın süreceği kaydedildi. Peki 21 Mart 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? 21 Mart - 25 Mart İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

21 MART 2022 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -3°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ZONGULDAK -2°C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -8°C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 6°C

Çok bulutlu

VAN -7°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİİRT -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



