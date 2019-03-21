21 Mart Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Amerikan Merkez Bankası FED'in bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğinin sinyalini verdiğini yazıyor. Gazete, Amerikan ekonomisindeki büyümenin yavaşlamaya başlaması üzerine FED'in üç yıl önce başlattığı faiz arttırımı politikasını sona erdirdiğinin gözlendiğini kaydediyor. Habere göre FED, politika faiz oranını yüzde 2,25 ila 2 buçuk aralığında bıraktı. FED Başkanı Jerome Powell, bu oranın aylar boyunca değişmeyeceğini işaret etti. Powell, iki günlük toplantılardan sonra yaptığı açıklamada, ”İstihdam ve enflasyon verilerine ilişkin öngörülerin faiz oranlarının değiştirilmesi gerektiğine işaret etmesi için uzun süre gerekebilir,” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına ilişkin kaygılar ve ticaretteki gerginlikler, borsada sert çalkantılara yol açmış, Merkez Bankası bu nedenle faiz oranlarını yükseltme planını geri çevirme kararına yönelmişti. Oysa FED yetkilileri Aralık ayındaki toplantıda 2019'da faiz oranlarının bir ila üç kez arttırılmasını planlıyordu.

New York Times ise Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan toplu silahlı saldırıdan sonra Yeni Zelanda'da tüm taarruz tipi askeri yarı otomatik silahların, tüm yüksek kapasiteli şarjörlerin ve silahların ateşleme hızını arttıran aksesuarların yasaklandığını yazıyor. Gazete, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yaptığı açıklamada, ”Bugün yasakladığımız silahlar, geçtiğimiz Cuma günkü saldırıda kullanılan türden silahlardır. Ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimizle bağlantılı olan bu mesele hepimizi yakından ilgilendiriyor,” şeklinde konuştu. Ardern'in Parlamento'da yasak tasarısına karşı çok az dirençle karşılaşması bekleniyor. Bunun nedeni, koalisyon ortağı en büyük muhalefet partisinin de alınan önlemleri desteklediği yönündeki açıklaması. Başbakan Ardern'in sadece altı gün sonra saldırıda kullanılan tür silahlara yasak getirmesinin, Amerika'da silah kontrolü konusunda yaşanan açmazla taban tabana zır bir görüntü sergilediği, gazeteye göre gözden kaçmıyor. Silah politikaları uzmanları, Ardern'in yaklaşımını ”son derece cesur” olarak niteliyor. Şimdi Yeni Zelanda'da silah kontrolü konusunda yaşanacak en büyük zorluksa, yeni yasaklanan ancak yıllar içinde satılan ve hala insanların elinde bulunan silah, şarjör ve aksesuarların hükümet tarafından geri alınması olacak. Ülkede 250 bin kişinin 1,2 ila bir buçuk milyon adet ateşli silah sahibi olduğu tahmin ediliyor. Bu silahların sadece yüzde 4'ünün kayıt altında olmasıysa hükümetin işini daha da zorlaştırıyor.

Dün Afrika'nın güneydoğusunda Mozambik, Malawi ve Zimbabwe'yi vuran kasırga felaketinin ayrıntılarını aktaran Washington Post, bugün de başta Nebraska ve Iowa eyaletleri olmak üzere Amerika'nın Orta Batı bölgesinde büyük hasara yol açan sel felaketi haberine yer veriyor. Gazete, şiddetli yağışların ve karların beklenenden hızlı erimesinin, Missouri ve Platte nehirlerinin su seviyesini rekor düzeyde yükselttiğini ve geniş çaplı sel baskınlarına neden olduğunu kaydediyor. Habere göre en az dört kişinin ve çok sayıda çiftlik hayvanının ölümüne, buzlu sularla kaplanan tarlalardaki ekinlerin zarar görmesine ve geniş çaplı ulaşım altyapısı hasarına neden olan felaketten sonra temizlik ve yeniden yapılanma çalışmaları, çok uzun zaman alacak gibi görünüyor. Yetkililer, bölgedeki baraj ve su setlerinin altyapısının, gelecekte yaşanacak benzer sel baskınlarına karşı koruma sağlayamayacağı uyarısında bulunuyor. Yüzölçümü bakımından Amerika'nın 16'ıncı büyük eyaleti olan Nebraska'nın ilçelerinin dörtte üçünde acil durum ilan edildi. Selden etkilenen diğer eyaletler Wisconsin, Iowa, Missouri ve Kansas.