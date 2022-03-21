21 Mart Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları her hafta ilgiyle takip ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde belli oluyor. İşte 21 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

21 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Ayrıca çekilişin sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



