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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir grup down sendromlu çocuk, farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları muayene etti, reçete yazdı

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Adıyaman'da bir grup down sendromlu çocuk, farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları muayene etti, reçete yazdı.

Etkinlik kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen down sendromlu bir grup çocuklan, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi servisindeki hastaları muayene edip reçete yazdı.

Çocuklar ayrıca Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'i de muayene etti.

İl Sağlık Müdürü Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan herkesin bir aile olduğuna inandıklarını belirterek, "Tüm çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde down sendromlu çocuklarla etkinlik düzenledik. Down sendromlu çocuklarımız bizleri muayene ettiler. Bu etkinlikte çocukların mutlu olduklarını gözlemledik. Bir gün değil yılın her günü bütün engellilerle birlikte olmalıyız." dedi.

Başhekim Doğan da gün dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla çocuklar için hastanede etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Hekim, hemşire ve sağlık çalışanı olarak, genetik farklılıkları olan ancak zenginlik olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı kendi yerimize koyup onlara muayene olduk. Bütün toplumumuzun bu çocuklara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Dow sendromlu Fatma Bozan ise doktor olduğunu ve hastaları muayene ettiğini söyledi.

Hastalarının kalbinin hızlı attığını ancak sağlık sorunlarının olmadığını ifade eden Bozan, "Hastalarıma reçete yazdım. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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