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'21 Mart Dünya Şiir Günü'nde denize karşı şiir okudular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Şiir Günü için düzenlenen etkinlikte 100'e yakın şiir meraklısı şiir okudu.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Şiir Günü için düzenlenen etkinlikte 100'e yakın şiir meraklısı şiir okudu.

Şiir Sokakta İnsiyatifi'nin çağrısı üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaşlısı- genci yaklaşık 100'e yakın şiir meraklısı, 21 Mart Dünya Şiir Günü için farklı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte şairler, denize karşı şiirlerini okudu. İzleyiciler, ilgiyle dinledikleri şiirleri coşkuyla alkışladı. Şiir Sokakta İnsiyatifi adına açıklamada bulunan Fulsen Türker, 'Postacı' filminden ilham aldıklarını söyledi. Türker, "Filmde, Maryo, 'Şiir onu yazana değil ona ihtiyacı olana aittir 'der. Aslında hepimizin hayatının bir döneminde, başını omzuna dayadığı, ondan güç aldığı bir şiiri vardır. Biz şiiri herkesin gönlünce denize, kuşa, rüzgara karşı paylaşabileceği bir şiiri salonların dışında meydanlarda okumak için buradayız" dedi.

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