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21 Mart ekinoks nedir? 21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri neler? 21 Mart'ta ne olur?

21.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda Eylül ile Mart olmak üzere iki kez gerçekleşen 21 Mart ilkbahar ekinoksu bugün gündemdeki yerini aldı. Baharın başlanlangıcı olarak da görülen bugünle beraber "21 Mart 2022 ekinoks nedir, özellikleri ve burçlara etkisi nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İlkbahar ekinoksuyla beraber günler uzamaya başlayacak. Bu durumun astroloji üzerinde de çeşitli anlamı ve burçlara etkisi mevcut. Peki 21 Mart ekinoks nedir?

21 Mart ekinoks nedir? 21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri neler? 21 Mart'ta ne olur?

21 Mart ekinoksu ile burçlara etkisi bugün binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki kez gerçekleşen ekinokslarda gündüz ve gece eşitliği yaşanıyor. Bu tarih itibarıyla gündüzlerin uzayacağı bilinirken vatandaşlar "21 Mart 2022 ekinoks nedir, özellikleri ve burçlara etkisi nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Öte yandan bugün sabah saatleriyle astroloji meraklıları burçlar üzerindeki etkilerinin neler olduğunu merak ediyor. İşte 21 Mart 2022 ekinoksu ve burçlara etkileri...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

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21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

Pek çok Astroloji olayı gibi İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştirecek. Bu tarihde Merkür'ün Retro hareketine başlayacak olmasıyla birlikte 12 burcun da hayatında geçişler olacak.

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