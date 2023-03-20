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21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, ne zaman başlıyor? 21 Mart ekinoksunda neler olur? İşte özellikleri!

20.03.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart ilkbahar ekinoksunun özellikleri merak ediliyor. Yıl içerisinde iki kez ekinoks olayı gerçekleşir. Bunlardan biri 23 Eylül sonbahar ekinoksu diğeri ise 21 Mart ilkbahar ekinoksudur. 21 Mart ekinoksunun gelmesiyle beraber detaylar da sorgulanmaya başladı. Peki, 21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, ne zaman başlıyor? 21 Mart ekinoksunda neler olur?

21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, ne zaman başlıyor? 21 Mart ekinoksunda neler olur? İşte özellikleri!

21 Mart ekinoksu olarak da bilinen ilkbahar ekinoksu gündemde yer aldı. 21 Mart ilkbahar ekinoksunun gerçekleşmesiyle beraber Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Ekinoks tarihlerinde her yıl Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre’de farklı mevsimlere geçiş yapılıyor. 21 Mart ilkbahar ekinoksu hakkında merak edilenler sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

gündönümü

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 mart ekinoks

21 MART EKİNOKSUNUN ÖZELLİKLERİ

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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ekinoks

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