HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 21 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

21 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

21.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Sonuçlar açıklandığında internette yer alıyor. On Numara çekilişi büyük rağbet görüyor. Peki 21 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

21 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri ekranlara geliyor. On Numara çekilişi, haftanın ilk günü olan bugün gerçekleştirilecek. Çekilişin sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Mart On Numara çekiliş sonuçları...

21 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi bilindiği üzere 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak. Ayrıca çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de kontrol edebilirsiniz.

18 Mart On Numara çekiliş sonuçları: 1-8-12-15-22-27-30-37-40-41-43-45-50-51-53-59-61-62-69-70-74-79.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunur. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilir. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları21 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları
İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."
Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.