21 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri ekranlara geliyor. On Numara çekilişi, haftanın ilk günü olan bugün gerçekleştirilecek. Çekilişin sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Mart On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi bilindiği üzere 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak. Ayrıca çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de kontrol edebilirsiniz.

18 Mart On Numara çekiliş sonuçları: 1-8-12-15-22-27-30-37-40-41-43-45-50-51-53-59-61-62-69-70-74-79.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunur. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilir. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlendi.