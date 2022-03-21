21 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

21 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan, Malatya, Manisa ve Çanakkale gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 21 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 21 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

21 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.21 06:21:03 39.8472 39.0880 9.9 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.03.21 05:30:27 38.2592 38.6027 5.0 -.- 1.6 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2022.03.21 04:39:35 37.7445 26.9255 17.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.21 01:45:00 39.0198 27.8600 9.9 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.03.21 01:12:27 40.2077 27.3760 16.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.03.21 01:06:17 37.9280 26.6173 13.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

