21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart 2022 Pazartesi

Bugün okul var mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Bu kapsamda 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 21 Mart 2022 Pazartesi günü okullarda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

21 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonra 21 Mart Pazartesi günü birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

21 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden 18 Mart Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam (17 Mart 2022) saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

18 Mart Cuma günü (Yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor

Kar yağışlarının Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor

Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım!"

İstanbul'da kar yağışının devam etmesi sebebiyle 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

21 Mart Pazartesi günü için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kar yağışı 21 Mart Paartesi (bugün) sona erecek. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden 'kar tatili' açıklaması yapılmadı. Valilikten açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 21 MART 2022 PAZARTESİ

KARS

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.

AMASYA

Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

BOLU

Bolu’da, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu’da etkili olan kar yağışıyla birlikte resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2022 tarihinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiği açıklandı.Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.

ARDAHAN

Ardahan merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.Ardahan’da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verdiği duyuruldu. Ordu Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde taşıma merkezli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 21 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARTVİN

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.Yapılan açıklamada, 21 Mart Pazartesi günü olmak üzere Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

SİNOP

Sinop’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Sinop’un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ” Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi günü, 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 16 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçedeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir"denildi.

IĞDIR

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Tuzluca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm resmi ve özel okullarda bir gün eğitime ara verileceği belirtildi.

TOKAT

Tokat'ta kar yağışı nedeni ile Reşadiye ilçesinde eğitim ve öğretime, 9 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Tokat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mart pazartesi günü yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek muhtemel riskler nedeniyle eğitim öğretim durumu değerlendirildi. Reşadiye ilçe genelinde 1 gün süre ile okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Tokat Merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Turhal, Yeşilyurt, Zile ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencileri ile köy ve belde okulları öğrenci ve öğretmenleri için 1 gün süre ile ara verilmesi, diğer okullarda eğitim öğretime devam edilmesine karar alındı. İlçe/belde genelinde eğitim öğretime tamamen ara verilen yerde bulunan kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hasta personel ise 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

VAN

Van'ın Gevaş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

BARTIN

Bartın’ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Devrek, Gökçebey ilçelerinde ve Alaplı'nın Gümeli beldesinde Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Devrek, Gökçebey ve Alaplı'nın Gümeli beldesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

21 MART PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -3°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ZONGULDAK -2°C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -8°C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 6°C

Çok bulutlu

VAN -7°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİİRT -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU





