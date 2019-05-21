21 Mayıs Amerikan Basınında Özetler

Washington Post, Washington Bölge Mahkemesi'nin, Trump'ın hizmet aldığı muhasebecilik firması Mazars USA'in Başkan'ın mali kayıtlarını Kongre'ye teslim etmesi gerektiği yönünde karar verdiğini bildiriyor. Gazete, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer'in denetim yetkisini tam anlamıyla kullanmaya çalıştığı bu dönemde eski Başkan Obama tarafından atanan Yargıç Amit Mehta'nın aldığı bu kararın Trump açısından hukuki bir yenilgi olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre Trump, Yargıç Mehta'nın kararını ”çılgınlık” olarak nitelendirdi ve ”Bunun, Obama tarafından atanmış bir yargıcın aldığı son derece yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz,” dedi. Başkan Trump'ın hukuk ekibi, Kongre'nin talep ettiği bazı belgeleri ibraz etmemek için birkaç cephede birden mücadele veriyor. Trump Yönetimi ayrıca Kongre'de ifadeye çağırılan yetkilileri bu talimata uymaması için direniyor. Gazete, Yargıç Mehta'nın kararının, Beyaz Saray eski avukatlarından Don McGahn'ın Kongre'ye ifade vermeye gitmemesi yönünde Trump'tan talimat almasından sadece birkaç saat sonra geldiğinin altını çiziyor. Demokrat Parti, Başkan'ın mali kayıtlarının ibrazı meselesinde ilk zafere imza atmış olsa da gazete, Trump ve Demokratlar arasındaki benzer anlaşmazlıklarının kaçının yüksek yargıya intikal edeceği ve bu mahkemelerin ne yönde karar vereceğinin bilinmediğini vurguluyor.

Washington Post bugün ayrıca ordusunu ve askeri gücünü yenileyip güncellemek isteyen Çin'in, acilen nakit paraya ihtiyacı olan Ukrayna'dan yardım talep etmesinin Batı'yı kaygılandırdığını yazıyor. Gazete, dünyanın en gelişmiş askeri uçak motorlarını imal eden firmalardan biri olan, Sovyetler Birliği döneminden kalma Motor Sich şirketinin Pekin'in taleplerine karşılık verdiğini bildiriyor. Habere göre Çin medyasında ”Motor Çarı” olarak adlandırılan Ukrayna firması, Çin'e, savaş uçağı motorları ve teknik bilgi sağlarken Çin de firma için ”güvenilir alıcı” konumunda. Ukrayna'nın doğusunda 2014'te patlak veren savaştan sonra en büyük pazarı olan Rusya'yı kaybeden Motor Sich, günümüzde en çok Çin'e satış yapıyor. Çin'in şimdiye kadar Ukrayna'ya yönelik çok da dikkat çekmeyen hamleleri, Pekin'in teknoloji ihtiyacına olan açlığının bir göstergesi. Batılı ülkelerin Çin'e yapılan askeri ihracatları kısıtlaması da Çin'in Ukrayna'ya yönelmesinin başlıca nedenlerinden biri. Ekonomisini Rusya ekseninden çıkarmaya çalışan Ukrayna ise Amerika'nın özellikle Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında destek verdiği bir ülke. Ancak gazete, Amerika'nın Çin'le ticaret savaşı içinde olduğu şu dönemde destek verdiği Ukrayna'nın Çin'le yakınlaşmasının bir çıkar çatışması doğurduğunun altını çiziyor.