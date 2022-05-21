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  4. 21 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

21 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

21.05.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 21 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

21 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklerken, geri sayım sürüyor. Peki 21 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

21 MAYIS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

21 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango

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