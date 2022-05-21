HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 21 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı! 21-25 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

21 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı! 21-25 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

21.05.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı yaşadıkları illerde hava durumunun nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 5 derece kadar artacak, iki bölgede ise yağış bekleniyor. Peki 21 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21-25 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu raporu...

21 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı! 21-25 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

21 Mayıs Cumartesi günü hava durumu ile 21-25 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 5 derece kadar artacağını, iki bölgede ise yağış beklendiğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Cumartesi günü için yapılan açıklama ve 21 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21-25 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar...

21 MAYIS 2022 CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
İl merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

21-25 MAYIS İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

hava durumu

hava durumu

hava durumu

Hava durumu

hava durumu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy Belediyesine rüşvet operasyonu! Kadıköy Belediyesine rüşvet operasyonu!
Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!
Deniz uçağı tespit etti! Kesilen ceza dudak uçuklattıDeniz uçağı tespit etti! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Ruslar resmen duyurdu! Ele geçirdiler

Ruslar resmen duyurdu! Ele geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.