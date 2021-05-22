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21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı: 9 bin 528

22.05.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 21 Mayıs son dakika korona tablosu...

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı: 9 bin 528

21 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 21 Mayıs son dakika korona tablosu...

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

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20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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20 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

20 Mayıs'ta 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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