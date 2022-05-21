21 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

21 Mayıs 2022 Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Muğla, Bolu, Balıkesir, Batman gibi illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Ermenistan'da sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 21 Mayıs Cumartesi deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detayları haberimizde...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs Salı günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 21 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen depremler...
2022.05.21 06:44:51 36.4057 27.1163 2.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.21 06:37:17 34.8327 24.8040 19.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.21 06:04:46 36.4373 27.0247 119.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.21 06:00:51 35.4128 24.5198 27.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.21 05:39:55 37.0612 28.3818 8.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.21 05:26:50 37.0103 28.3265 7.6 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.21 05:21:07 36.5097 29.1427 5.0 -.- 2.1 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.05.21 05:12:34 41.6902 43.3322 3.4 -.- 3.4 3.5 GURCISTAN İlksel
2022.05.21 04:55:10 40.8787 31.7073 5.3 -.- 1.3 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.05.21 04:53:59 37.8198 26.4908 5.0 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.21 03:43:21 40.3497 27.9803 5.2 -.- 1.9 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.21 03:30:07 37.7482 41.3295 5.0 -.- 3.0 2.9 SUCEKEN-(BATMAN) İlksel
2022.05.21 02:17:38 37.6952 27.0167 17.1 -.- 1.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.05.21 02:13:50 40.8743 36.2648 25.5 -.- 1.9 -.- KARLIK-TASOVA (AMASYA) İlksel
2022.05.21 00:07:24 38.0885 38.4210 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
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