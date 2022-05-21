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21 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

21.05.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 21 Mayıs Cumartesi günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Muğla, Bolu, Balıkesir, Batman gibi illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar; Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? soru ve konu başlıkları ile Kandilli Rasathanesi Son depremler listesini araştırıyor.

21 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

21 Mayıs 2022 Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Muğla, Bolu, Balıkesir, Batman gibi illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Ermenistan'da sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 21 Mayıs Cumartesi deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detayları haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs Salı günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 21 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

2022.05.21 06:44:51 36.4057 27.1163 2.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.21 06:37:17 34.8327 24.8040 19.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.21 06:04:46 36.4373 27.0247 119.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.21 06:00:51 35.4128 24.5198 27.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.21 05:39:55 37.0612 28.3818 8.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.21 05:26:50 37.0103 28.3265 7.6 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.21 05:21:07 36.5097 29.1427 5.0 -.- 2.1 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.05.21 05:12:34 41.6902 43.3322 3.4 -.- 3.4 3.5 GURCISTAN İlksel
2022.05.21 04:55:10 40.8787 31.7073 5.3 -.- 1.3 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.05.21 04:53:59 37.8198 26.4908 5.0 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.21 03:43:21 40.3497 27.9803 5.2 -.- 1.9 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.21 03:30:07 37.7482 41.3295 5.0 -.- 3.0 2.9 SUCEKEN-(BATMAN) İlksel
2022.05.21 02:17:38 37.6952 27.0167 17.1 -.- 1.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.05.21 02:13:50 40.8743 36.2648 25.5 -.- 1.9 -.- KARLIK-TASOVA (AMASYA) İlksel
2022.05.21 00:07:24 38.0885 38.4210 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...
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