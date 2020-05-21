21 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde, 500 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "324657" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakamlar ise "0", "1" ve "5" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Fatih Erbakan'dan tart\u0131\u015fma yaratan s\u00f6zler! 'K\u0131z \u00e7ocuklar\u0131...'\u0130zmir'de camilerden bu kez Selda Ba\u011fcan \u015fark\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131nd\u0131: Son verilmi\u015ftirKoronavir\u00fcs bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 sand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sevgilisini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc