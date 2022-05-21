21 Mayıs'ta Adana'da kapalı yollar hangileri? Adana'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret

21 Mayıs'ta Adana'da kapalı yollar hangileri? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamanın ayrıntılarına erişmek için internette araştırma yapıyor. Peki 21 Mayıs'ta Adana'da kapalı yollar hangileri? Adana'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve detaylar haberimizde...

21 MAYIS'TA ADANA'DA KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi ile Erguvan Caddesi Kavşağından stadyum istikametine giden akım saat 14.00'den itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.

ADANA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Sarıçam ilçesi, Hekimköy Bulvarı, Erguvan Caddesi Kavşağından stadyum istikametine saat 14.00'den itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.

Sarıçam ilçesi stadyum Hekimköy Kavşağına Menekşe Yolundan geliş, Menekşe Yolu Erkan Koleji Kavşağından stadyum istikametine saat 14.00'den itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.

