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  4. 21 Nisan deprem mi oldu? | 21 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

21 Nisan deprem mi oldu? | 21 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

21.04.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde bir süredir gerçekleşen depremler genel olarak Oniki Adalar çevresinde meydana gelmeye devam ediyor. Büyük şiddetli depremler kayda geçmemesine rağmen Akdeniz ve Ege’de yaşanan küçük depremlerin sıklığı halen devam ediyor. 21 Nisan gecesinde Çorum / Kula – Sungurlu merkezli olarak listelenen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

21 Nisan deprem mi oldu? | 21 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleşen küçük şiddetli depremlerin yanında, 21 Nisan gece saatlerinde Çorum ve Van’da büyüklüğü 3’ü geçen iki deprem kaydedildi. Van – Ercek merkezli kaydedilen depremin büyüklüğü 3.1 olarak listelenirken, derinliği 10.8 olarak açıklandı. Çorum / Kula – Sungurlu merkezli ise 3.6 büyüklüğünde ve 6.8 derinliğinde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz

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