21 Nisan deprem mi oldu? | 21 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleşen küçük şiddetli depremlerin yanında, 21 Nisan gece saatlerinde Çorum ve Van’da büyüklüğü 3’ü geçen iki deprem kaydedildi. Van – Ercek merkezli kaydedilen depremin büyüklüğü 3.1 olarak listelenirken, derinliği 10.8 olarak açıklandı. Çorum / Kula – Sungurlu merkezli ise 3.6 büyüklüğünde ve 6.8 derinliğinde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





