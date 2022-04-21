21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 21 Nisan 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişin büyük ikramiyesi 55 milyon 720 bin TL olarak açıklandı. 21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 21 Nisan 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Çekilişe dair merak edilenlere haberimizde yer verdik.

21 NİSAN SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan çekilişte büyük ikramiye ise 55 milyon 720 bin TL olarak duyuruldu.

Süper Loto'nun 21 Nisan 2022 Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaraları birazdan açıklayacağız.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

