21 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın Başkan Trump’ın bugün yargılanmaya başlanacağı duruşmanın şeklini ve izlenecek kuralları açıkladığını yazıyor. Gazete, Trump’ın hukuk ekibinin ise Senato’dan azil gerekçelerini süratle reddetmesini talep ettiğini kaydediyor. Habere göre Trump’ın avukatları, Senato’ya sundukları 110 sayfalık dava özetinde, Trump hakkındaki görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin işleyişini engelleme şeklindeki iki azil gerekçesinin parti çizgisinde kabul edildiğini, anayasaya aykırı olduğunu ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirtti. Söz konusu azil gerekçelerinin hangi yasaların çiğnendiğini açıkça belirtmediğini savunan avukatlar, Demokratlar’ın Trump’ı dış politikada aldığı kararlar ve yürütme organının imtiyazlarını koruma çabaları nedeniyle cezalandırmak istediğini savunuyor. Dava özetinde yer alan ifadeler arasında “azil gerekçelerinin bir başkanı görevden uzaklaştırmaya yetecek anayasal eşiğe yaklaşmadığı, Demokratlar’ın düşük standartlarının hükümet erkleri arasındaki dengeyi ve anayasal düzeni bozduğu” da bulunuyor. Beyaz Saray dün akşam ayrıca sekiz Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinin Trump’ın savunma ekibinde yer alacağını da duyurdu. Bu üyeler arasında Jim Jordan, Mike Meadows ve John Ratcliffe gibi Trump’ın en sadık destekçileri yer alıyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın getirdiği duruşma kuralları arasında iddia makamı sayılan Demokratlar’a ve Trump’ın hukuk ekibine gerekçelerini açıklamak için tanınan sürenin iki gün içinde 24’er saatle sınırlanmasını öngörüyor. Gazeteye göre duruşmanın hızla sonuçlanmasını isteyen Cumhuriyetçiler’e avantaj sağlayan bu kural, Demokratlar’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, bunun bir örtbas girişimi olduğunu, McConnell’ın yeni kanıtlar ve görgü tanıklarını görmek ve duymak istemediğini söyledi.

Washington Post ise Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da toplanan silah hakları savunucusu binlerce protestocunun korkulanın aksine şiddete başvurmadan gösteri yaptığını yazıyor. Gazete, Amerikan vatandaşlarının silah sahibi olma hakkını garanti altına alan Anayasa’nın ikinci maddesini savunan konuşmalar yapan göstericilerin taarruz tipi silahlarla sokaklarda geçit yaptığını, isyan tehdidinde bulunduğunu ancak protestoların kontrolden çıkmadığını kaydediyor. Habere göre silah yanlısı protestoların temelinde geçen sonbaharda yapılan seçimlerde Virginia Eyalet Meclisi’nin silah kontrolü yasalarını gündeme getirme sözü veren Demokrat Parti’ye geçmesi yatıyor. Öte yandan Virginia’da dış tehditlere ilişkin istihbaratın güvenlik birimlerini alarma geçirmesi çok sayıda polisin Richmond’a sevkedilmesine neden oldu. Virginia eyaletinin Demokrat Partili Valisi Ralph Northam ise gazeteye göre Amerika’nın şu anda içinde bulunduğu derin kültürel ve siyasi kutuplaşmanın simgesi haline geldi. Amerika’nın Silah Sahipleri adlı örgütün başkan yardımcısı Erich Pratt, Virginia’daki Demokratlar’ın yetkileri olmamasına rağmen sınırsız iktidar sergilediğini, hiç kimsenin silah kontrolünü savunan Demokrat Parti’ye oy vermemesi gerektiğini söyledi. Polis verilerine göre dünkü gösteri için Richmond’daki eyalet meclisi meydanına 6 bin gösterici kontrol noktasını geçerek giriş yaptı. Gösterilere katılanların toplam sayısınınsa 16 bin civarında olduğu bildiriliyor.