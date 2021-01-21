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21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21.01.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 289 oldu. İşte 21 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

21 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 289 oldu.

6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

21 ocak

20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Ocak) koronavirüs nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 435 olarak açıklanmıştı.

20 ocak

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