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21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Festivalin dördüncü haftasında 10 farklı oyun sahnelenecek

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin dördüncü haftasında 10 farklı oyun beğeniye sunulacak.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle gerçekleştirilen festival kapsamında, yerli ve yabancı oyunların sahnelenmesine devam ediliyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu eski Yunan tragedyalarından "Elektra"yı 16 Nisan, İspanya'dan Yllana Tiyatrosu "Şefler"i 17 ve 18 Nisan, Eskişehir Şehir Tiyatrosu Moliere'in "Scapin'in Dolapları"nı yeni yorumla 19 ve 20 Nisan'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşturacak.

İstanbul Şehir Tiyatroları ise Fransız yazar Boris Vian ve Amerikalı yazar John Steinbeck'in birlikte kaleme aldığı "Karıncalar/Bir Savaş Vardı" oyununu 21 ve 22 Nisan'da aynı merkezde sahneleyecek.

Festival kapsamında Duru Tiyatro "Yüzleşme" oyununu 18 Nisan'da İstanbul Sabancı Üniversitesi, İzmir Devlet Tiyatrosu ise "Kantocu"yu 20 ve 21 Nisan'da Adana Merkez Park'ta sanatseverlerle buluşturacak.

- Genç tiyatro grupları

Gençlerden oluşan tiyatro grupları da bu hafta Adana'da 4 oyunla festivalde yer alacak.

Azerbaycan'dan katılan Gence Devlet Dram Tiyatrosu "Hellados"u 16 Nisan, Bambu Tiyatro Victor Hugo'nun ünlü eseri "Bir İdam Mahkumunun Son Günü"nü 17 ve 18 Nisan, Perde Sanat Tiyatrosu "Rulet"i 19 ve 20 Nisan, Dramatik Sanatlar Merkezi "Kadın"ı 21 ve 22 Nisan'da Sabancı Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunacak.

Öte yandan, festival kapsamında Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Hazal Demet Yurdakul "Sanat dolu yüreklerimiz umut dolu yüreklere ışık olsun" adlı atölye çalışması yapacak. Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ve Prof. Dr. Nükhet Ergeç de "Röportaj Atölyesi" gerçekleştirecek.

Adana'da, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayan, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden 7 devlet ve 2 şehir tiyatrosu ile 14 özel tiyatronun katılımıyla 31 oyunun sahneleneceği festival, 30 Nisan'da sona erecek.

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