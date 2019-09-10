21. Siemens Opera Yarışması'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Siemens Opera Yarışması'nı kazanan genç opera sanatçıları belli oldu. Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından Türkiye'deki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla "Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka" sloganıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması'nın gala gecesi, dün Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncülük ödüllerini alırken, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Prof. Yekta Kara'nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması'nın jürisinde, Siemens Sanat Programı Artistik Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı. Ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.

- Yurt dışında opera eğitimi alacaklar Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan genç opera sanatçılarının katıldığı yarışmanın kazananları, Türkiye'yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek. Bu imkanın yanı sıra sanatçılar, Siemens tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Uğur Atasoy, Almanya'daki Karlsruhe Operası'nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da 4 aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarışmanın ikincisi Sedef İlayda Büyükyörük, Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi'nde 6 haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da 2 aylık Almanca dil eğitimi alma şansı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin avro para ödülünün sahibi oldu. - "Yarışmamızla Siemens'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere örnek olduk" Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Siemens Türkiye'nin özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği desteklediğini belirterek, şunları kaydetti: