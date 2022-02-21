21 Şubat 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 21 Şubat - 25 Şubat İstanbul'da hava durumu...

21 Şubat 2022 Pazartesi günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 11 kente kar yağışı geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Pazar gününün güneşli olacağını söyledi. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 21 Şubat 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 21 Şubat 2022 Pazartesi hava durumu ile 21 Şubat - 25 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

21 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son bilgilendirmeye göre, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmektedir. Bugünden itibaren hafta içi yurt genelinde yağmur beklenmektedir.Yurdun doğusu ise karla kaplı olacak. Ülke genelinde Trakya ve Marmara ve Ege Bölgesi’nde yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4 veya 5 gün sürmesi bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde ise çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu



