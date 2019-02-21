21 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerika'nın en yakın Avrupalı müttefiklerinin, Trump Yönetimi'nin Amerika Suriye'den çekildikten sonra bölgede kalmaları ve oluşan boşluğu doldurmaları için yaptığı ricayı reddettiğini yazıyor. Gazete, Trump Yönetimi içindeki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Avrupalı müttefiklerin Amerika'nın yaptığı çağrıya, ”Amerika bölgeden çekilirse biz de gidiyoruz,” şeklinde yanıt verdiğini bildiriyor. Habere göre IŞİD'le savaşan koalisyonda Amerika dışında Suriye'de asker bulunduran iki ülke olan Fransa ve İngiltere, Amerikan askerlerinin geri çekilmesiyle oluşacak boşluğu doldurmak gibi bir niyetleri olmadığını kaydetti. Avrupa ülkeleri, Suriye'de kalmak için Başkan Trump'ın en azından bir kısım Amerikan askerini bölgede bırakmasını şart koşuyor. Öte yandan Avrupa ülkelerinin kaygıları, Trump Yönetimi'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne saldırmaması yönünde Türkiye'yle anlaşma yapamamış olmasıyla da örtüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Amerikan askerleri bölgeyi terk ettikten sonra Suriye'nin kuzeydoğusuna ilerlemeye hazır olduğunu kaydetmişti. Erdoğan Salı günüyse Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölgenin milyonlarca Suriyeli mültecinin ülkelerine dönmesini sağlayacak en pratik çözüm olacağını söylemişti. Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Savunma Bakanı Patrick Shanahan'la Suriye ve diğer bölgesel meseleleri ele almak üzere Washington'a geliyor. Başkan Trump birkaç hafta önce Irak ve Suriye'nin neredeyse yüzde 100'ünün IŞİD'den temizlendiğini, geçtiğimiz Cuma ise örgütün tamamen yok edildiği açıklamasını 24 saat içinde yapacaklarını söylemişti, ancak böyle bir açıklama gelmedi. Amerikalı askeri yetkililer, Amerika'nın Suriye'yi ansızın terketmesi durumunda IŞİD'in yeniden yapılanabileceği uyarısında bulunuyor.

Washington Post bugün ayrıca özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü ve yaklaşık iki yıldır devam eden Rusya soruşturmasının sonuna gelindiğini ve Mueller'ın gizli raporunu önümüzdeki günlerde tamamlamasının beklendiğini bildiriyor. Gazete, 2017 Mayıs'ında başlayan soruşturmanın o zamandan bu yana Washington'un bir numaralı gündem maddesi haline geldiğini ve raporun siyasi sisteme yeni şok dalgaları yayabileceğini yazıyor. Habere göre Mueller'ın raporunu, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı William Barr'a göndermesi bekleniyor. Kurallar gereği Mueller'ın Adalet Bakanı'na kimleri, hangi gerekçelerle suçladığı, kimlere neden suçlama yöneltmediği ve kimler hakkında soruşturma yürüttüğü konusunda gizli bir açıklama yapacak. Adalet Bakanı Barr ise soruşturmayla ilgili olarak Kongre'yi bilgilendirecek. Washington Post'a göre Başkan Trump'ın bir danışmanı, yönetime yakın çevrelerde raporun Trump ve ekibi hakkında suç teşkil edici olmasa da siyasi açıdan zarar verici bazı ayrıntıların olduğu şeklinde kaygılar yaşandığını söyledi. Mueller'ın raporunun ne kadar ayrıntı içerdiği ve Adalet Bakanı'nın bulguların özetinde hangi ayrıntılara yer vereceği bilinmiyor. Kongre üyeleri raporun kamuoyuna açıklanmasını talep etse de William Barr, bu konuda herhangi bir söz vermiş değil. Mueller, soruşturma kapsamında şimdiye kadar 34 kişiye kriminal suçlama yöneltti. Bunlar arasında Trump'ın çevresinden altı kişi, suçlamaları kabul etti. Soruşturma, suçlamaların çoğunu Rus vatandaşlara yöneltiyor. Ancak Amerika ve Rusya arasında suçlu iadesi anlaşması olmadığı için soruşturma kapsamında suçlama yöneltilen 26 Rus vatandaşının Amerika'da mahkeme önüne çıkarılması söz konusu değil.