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21 Şubat Amerikan Basınından Özetler

21.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

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21 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, istihbarat yetkililerinin geçen hafta Temsilciler Meclisi’ne Rusya’nın Donald Trump’ın yeniden seçilmesini sağlamak için 2020 başkanlık seçimi kampanyasına müdahale ettiği şeklinde bir uyarı gönderdiğini yazıyor. Gazete, bu uyarının Demokratlar tarafından aleyhine kullanabileceği düşüncesiyle Trump’ı öfkelendirdiğini kaydediyor. Habere göre Trump, 13 Şubat’ta Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na konuya ilişkin brifing veren Ulusal İstihbarat Direktör Vekili Joseph Maguire’a yüklendi ve brifingde İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in de yer almasına özellikle öfkelendi. Trump, Çarşamba günüyse Maguire’ın yerine en sadık destekçilerinden biri olan Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’i getirdiğini açıkladı. Kimileri, Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin uyarısının Maguire’ın Trump tarafından görevden alınmasına mal olduğunu dile getirse de Trump Yönetimi içinden iki yetkili, zamanlamanın tamamen tesadüf olduğunun altını çizdi. Öte yandan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndan Demokrat Partili bir yetkili 13 Şubat brifingini “Önümüzdeki seçimlerin bütünlük ve güvenilirliğine ilişkin önemli bir güncelleme” olarak niteledi. Adam Schiff ise paylaştığı Twitter mesajında, Trump’ın yabancı müdahaleleri durdurma çabalarını bir kez daha tehlikeye attığını belirtti. Trump, gazeteye göre Schiff’in Rusya’nın desteğine ilişkin istihbaratı bir “silah” haline getireceğinden ve brifing hakkında kendisine derhal haber verilmemesinden şikayet etti.

Washington Post ise Rusya soruşturması kapsamında Kongre’ye yalan söylemek ve görgü tanıklarını yalan beyanda bulunmaya zorlamaktan suçlu bulunan Başkan Trump’ın yakın dostu Roger Stone’un federal mahkeme tarafından üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldığını yazıyor. Gazete, Stone hakkındaki kararın, Adalet Bakanlığı’nın Stone’un cezasının hafifletilmesi için araya girmesi üzerine patlak veren ve bakanlık içinde çalkantı yaratan krizden hemen sonra geldiğini kaydediyor. Habere göre Trump, Twitter üzerinden Stone hakkında af kararı çıkarabileceğinin işaretini verdi. Federal yargıç Amy Berman Jackson, kararı açıklamadan önce yaptığı uzun konuşmada Trump’ı da hedef aldı. Jackson, “Stone Başkan’a karşı çıkmaktan değil, Başkan adına örtbas girişiminde bulunmaktan suçlu bulundu,” dedi. Jackson ayrıca Adalet Bakanı William Barr’ın adını da gündeme getirdi ve Barr’ın savcıların Stone için önerdiği cezayı indirmek için müdahale etmesinin “eşi benzeri olmadığını” kaydetti. Trump ise William Barr’ın Adalet Bakanlığı’nın kriminal davalarına ilişkin yorum yapmaktan uzak durması gerektiği uyarısına rağmen Stone’a haksızlık yapıldığı şeklinde bir Twitter mesajı paylaşmaktan kaçınmadı.

Wall Street Journal ise merkezi Paris’te bulunan ve küresel terör finansmanını yakın takip altında tutan Mali Eylem Görev Gücü’nün İran’ı kara listeye alma kararını bugün açıklanmasının beklendiğini yazıyor. Gazete, kararın, yaptırımlar nedeniyle darboğazda olan İran ekonomisini daha da sıkıştıracağını kaydediyor. Habere göre Mali Eylem Görev Gücü’nün kararı, İran’la yapılan finansal işlemlerin daha yakından gözlem altına alınmasına ve İran’la hala iş yapan banka ve firmalara bağlarını koparmaları için uygulanan baskının artmasına yol açacak. Çok sayıda Batılı mali kurum ve banka, Amerikan yaptırımlarına yanıt olarak Tahran’la olan ilişkilerini kesmiş ve bu, İran’ın petrol satışlarının ve enerji gelirinin hızla düşmesine neden olmuştu. Mali Eylem Görev Gücü, 39 üye ülke ve kurumdan oluşuyor. Örgüt, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve cinsel köle ticaretine karışan teröristlere, yolsuzluk yapan siyasetçilere ve uluslararası suç örgütlerine sağlanan finansmanın ve kara para aklama çabalarının önünü kesmeyi amaçlıyor.

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