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21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

21.02.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Şubat Pazartesi günkü çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon Türk Lirası'nın üzerinde. Bu sebeple haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile çekilişe ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 21 Şubat Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon Türk Lirası'nı aştı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda 21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 21 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile çekilişe ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

21 ŞUBAT PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Şubat Pazartesi günkü çekilişi saat 21:30'da yapılacak.

21 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 21 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN

19 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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