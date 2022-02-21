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21 Şubat Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

21.02.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Şubat Pazartesi deprem listesi haftanın ilk günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Elazığ, Bolu, Osmaniye, Burdur, Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli gibi illerde hafif çaplı sarsıntıların gerçekleştiği bildirildi. 21 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

21 Şubat Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

21 Şubat Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ, Bolu, Osmaniye, Burdur ve Kahramanmaraş gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 21 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 21 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

21 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

21.02.2022 06:54:02 AFAD 40.7060 31.5195 13.50 ML 2.5 Türkiye Bolu Merkez

21.02.2022 06:30:12 AFAD 37.1756 36.1715 7.38 ML 2.0 Türkiye Osmaniye Merkez

21.02.2022 04:59:13 AFAD 40.7175 27.3966 6.99 ML 2.1 - - - - Marmara Denizi, 5.85 km. Sarköy (Tekirdag)

21.02.2022 04:50:04 AFAD 37.9096 27.1756 7.03 ML 1.4 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 7.52 km. Kusadasi (Aydin)

21.02.2022 04:35:39 AFAD 39.1775 40.2128 5.64 ML 1.2 Türkiye Elazig Karakoçan

21.02.2022 04:34:32 AFAD 39.1755 40.2018 7.19 ML 1.4 Türkiye Elazig Karakoçan

21.02.2022 04:23:46 AFAD 37.6750 30.4796 7.04 ML 1.6 Türkiye Burdur Aglasun

21.02.2022 04:14:58 AFAD 40.7076 27.4190 7.02 ML 1.4 - - - Marmara Denizi, 8.01 km. Sarköy (Tekirdag)

21.02.2022 04:12:34 AFAD 40.7168 27.3868 7.00 ML 1.4 - - - - Marmara Denizi, 5.11 km. Sarköy (Tekirdag)

21.02.2022 03:54:09 AFAD 37.4498 37.1171 5.67 ML 1.2 Türkiye Kahramanmaras Dulkadiroglu

21.02.2022 02:38:16 AFAD 38.2055 27.2236 7.00 ML 1.3 Türkiye Izmir Torbali

21.02.2022 02:12:48 AFAD 37.2065 29.8528 7.00 ML 1.5 Türkiye Burdur Tefenni

21.02.2022 01:30:04 AFAD 37.8963 29.2731 7.00 ML 1.7 Türkiye Denizli Çal

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deprem kandilli rasathanesi
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