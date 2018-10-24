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21 Suudi yetkiliye ABD'ye giriş yasağı

24.10.2018 07:31 | Son Güncelleme

ABD Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad'a yönelik ilk yaptırımı devreye soktu.

21 Suudi yetkiliye vize yasağı getirildiğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bu son sözümüz değil" dedi.Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik soruşturma sürerken, ABD Riyad yönetimine yönelik ilk yaptırımı devreye koydu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 21 Suudi yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Pompeo, söz konusu kişilerin Suudi gizli servisi, Kraliyet ailesi, dışişleri bakanlığı ve farklı bakanlıklarda görevli kişiler olduğunu ve Salı günü itibareiyle bu kişilere ABD vizesi verilmeyeceğini, daha önce almış olanların vizelerinin de iptal edildiğini belirtti.

Pompeo, ABD’ye giriş yasağının ülkesinin bu konudaki son sözü olmayacağının da altını çizdi. Bakan, Suudi yetkililere yönelik kişisel mali yaptırımların uygulanmasının da konuşulduğunu ifade tti.

ABD Dışişleri Bakanı "Bir gazetecinin şiddet kullanılırak susturulmasının Washington yönetiminin kabul edebileceği bir durum olmadığını" söyledi.

Trump CIA raporunu bekliyor

ABD Başkanı Trump Salı günü yaptığı açıklamada Kaşıkçı operasyonu için "tarihteki en kötü örtbas çabası"ifadesini kullanmıştı. ABD ayrıca cinayetle bağlantısı olduğundan şüphe edilen bazı Suudi yetkililerin vizelerini iptal edileceğini duyurmuştu.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gerçekleri öğrenmek istediğini de vurgulayan Trump, Türkiye'ye giden CIA Başkanı Gina Haspel'den kısa bir süre içerisinde rapor beklediğini belirtmişti.

Riyad yönetimi ise 2 Ekim'de Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü yaklaşık 3 hafta sonra teyit etmişti. Uluslararası baskı üzerine açıklama yapan Riyad, cinayet kapsamında 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

DW, dpa, afp/GA,AG
© Deutsche Welle Türkçe

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