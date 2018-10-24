21 Suudi yetkiliye vize yasağı getirildiğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bu son sözümüz değil" dedi.Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik soruşturma sürerken, ABD Riyad yönetimine yönelik ilk yaptırımı devreye koydu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 21 Suudi yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Pompeo, söz konusu kişilerin Suudi gizli servisi, Kraliyet ailesi, dışişleri bakanlığı ve farklı bakanlıklarda görevli kişiler olduğunu ve Salı günü itibareiyle bu kişilere ABD vizesi verilmeyeceğini, daha önce almış olanların vizelerinin de iptal edildiğini belirtti.

Pompeo, ABD’ye giriş yasağının ülkesinin bu konudaki son sözü olmayacağının da altını çizdi. Bakan, Suudi yetkililere yönelik kişisel mali yaptırımların uygulanmasının da konuşulduğunu ifade tti.

ABD Dışişleri Bakanı "Bir gazetecinin şiddet kullanılırak susturulmasının Washington yönetiminin kabul edebileceği bir durum olmadığını" söyledi.

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