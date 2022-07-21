21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Temmuz 2022 Perşembe gününün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları tarafından merak edildi. Peki 21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, bugün hava durumu nasıl? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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