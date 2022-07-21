HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

21.07.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları ve uyarılar çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar 21 Temmuz Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporu için internette araştırma yapıyor. Peki 21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı: İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Temmuz 2022 Perşembe gününün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları tarafından merak edildi. Peki 21 Temmuz hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı, bugün hava durumu nasıl? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Hava durumu

2 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL, SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

2

3

4

5

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çektiKayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti
Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi! Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!
Arıkan cinayeti... Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktıArıkan cinayeti... Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

Karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.