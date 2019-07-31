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21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen Dünya Kültür Mirasında Türkiye- Arkeoloji Yaz Okulu'nda, bu yıl ilk kez 21 ülkeden, kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite öğrencileri bir araya geldi.  Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çorum Valiliği iş birliğinde, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.

21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - TÜRKİYE'nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen Dünya Kültür Mirasında Türkiye- Arkeoloji Yaz Okulu'nda, bu yıl ilk kez 21 ülkeden, kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite öğrencileri bir araya geldi.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çorum Valiliği iş birliğinde, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın akademik danışmanlığında gerçekleştirilen programda; yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji, kültürel antropoloji, sanat tarihi, tarih, halk bilim, coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında eğitim alan, 21 ülkeden 25 öğrenci Çorum'a geldi. Kentte, 1834 yılında Fransız mimar Charles Texier tarafından keşfedilen ve 5 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Hattuşa Örenyeri'ne gezi düzenlendi. Hattuşa Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Andreas Schacahner'in öncülük ettiği gezide katılımcılar, örenyerleri hakkında detaylı bilgi aldı. Konferans sonunda Hattuşa Örenyeri'ndeki kazı çalışmalarına dahil olan katılımcılar, kazı yapma fırsatı buldu.
'ANADOLU'NUN ZENGİN KÜLTÜR MİRASINI TANIMIŞ OLDULAR'
Arkeoloji Yaz Okulu katılımcılarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Hattuşa Örenyeri Kazı Başkanı Schacahner, "21 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen arkeoloji, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilimler alanında öğrencileri ağırlıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türkiye'nin birçok kültür varlıklarını, geçmişi yansıtan mekanları gezme ve tanıma fırsatı buldular. Anadolu topraklarının zengin kültür mirasını yerinde tanımış oldular. Bu bence çok güzel bir tecrübe. Bu program bana ilk sorulduğu zaman seve seve destek vereceğimi belirtmiştim. Nitekim bugün öğrencilerle ve Yunus Emre Enstitüsü sorumluları ile birlikte Hattuşa Örenyeri'ni ve devam eden kazımızı gezdik. Böylece Hitit kültürünün en nadide yerlerini, en önemli eserlerini tanımış, görmüş oldular. Kendi arkeolojik çalışmalarında bu ilk elden aldıkları bilgilerden muhakkak faydalanacaklarını düşünüyorum" dedi.
Katılımcılar, Hattuşa ziyaretinin ardından bölgenin başka kültürel zenginliği olan Alacahöyük Örenyeri'ni de ziyaret etti. Hattuşa'da kültürel ve tarihi gezilerini tamamlayan katılımcılar, Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ile bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu

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