Kongreye ev sahipliğini yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da camın tarihi konusunda dünya çapında araştırmacıları Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kongrenin İstanbul'da yapılması fikrinin kendilerine iletildiğinde vakıf olarak çok heyecanlandıklarını ve İstanbul'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Funfchiling, "İnanıyorum ki içerik olarak çok başarılı bir kongre olacak" dedi.

Cam sanatı ve tarihi konusunda uluslararası akademisyenlerin katıldığı ve antik tarihten günümüze camın tarihsel gelişimini, estetik özellikleri ve kullanım çeşitliliği doğrultusunda araştırma konusunda en prestijli organizasyon kabul edilen AIHV21 Kongresi'nin açılış konuşmasını Cam Tarihi Vakfı Başkanı Sylvia Funfchiling yaptı.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Cam Tarihi Vakfı tarafından 3 yılda bir düzenlenen "21. Uluslararası Cam Tarihi Kongresi (AIHV21)" İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İÜ Cerrahpaşa ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Kongrenin diğer ev sahiplerinden İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise cam sanatı ve tarihinin insanlık açısından önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Cam tarihi demek insanlığın tarihi demektir. Üniversitemizin arkeoloji bölümünün yaptığı çalışmalar bize gösteriyor ki insanlığın medeni anlamda ulaştığı seviye camla ölçülmektedir. Nitekim arkeologlarımızın, sanat tarihi uzmanlarımızın gerek yüzey araştırmaları, gerekse kazı çalışmaları özellikle su altı arkeolojisi çalışmaları sonucunda bize sundukları kültür hazineleri insanlık tarihindeki gelişmeleri bize öğretmektedir."

Yenikapı'daki arkeolojik kazılarda çıkan cam eşyaların İstanbul'un tarihi açısından önemli bilgiler ortaya çıkardığına vurgu yapan Ak, "İstanbul'daki metro çalışmaları vesilesi ile Yenikapı'da ortaya çıkan kültür objeleri İstanbul'un tarihini binlerce yıl geriye götürmüştür. İstanbul'un tarihi 8500 yıllık geçmişe doğru zenginleşmiştir. Bu yönüyle cam sadece günümüzü ve geleceğimizi şekillendiren değil bunu yaparken güçlü bir hafızaya sahip olmamızı sağlayan bir kültür objesidir. " diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kongrede ilk sunumlar yapıldı. 114 sunum ve bildirinin yayınlanacağı kongre 7 Eylül'e İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam edecek.

