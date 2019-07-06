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21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 01:35 | Son Güncelleme

Zonguldak'taki festival kapsamında, Gülşen ve Volkan Konak konser verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen ''21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'' kapsamında, şarkıcılar Gülşen ve Volkan Konak sahne aldı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde, ilk olarak Gülşen sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Gülşen'e hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Gülşen'in ardından sahne alan Karadenizli sanatçı Volkan Konak da albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşları coşturdu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gülşen ve Volkan Konak'a çeşitli hediyeler verdi.

Festival, konserin ardından havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Ereğli Ereğli festival gülşen Volkan Konak Zonguldak

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