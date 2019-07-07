Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bugün sona erecek 21. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivale katılan Ereğli Gönülden Hayvanseverler Derneği üyelerince, Bozhane mevkisine kafesle getirilen yavru kedi ile köpekler vatandaşlar tarafından kısa sürede sahiplenildi.

Dernek Başkanı Belgin Alcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaş üzerindeki her yetişkine, yavru kedi ve köpekleri sahiplendirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına, kalıcı yuva bulmayı amaçladıklarını anlatan Alcan, "Burada yavru köpek ve kedilerimiz var. Evlere geçici olarak verdiğimiz, sokaklardan aldığımız yavrulara kalıcı yuva ile buluşturmak çabasındayız." dedi.

Aynı zamanda farkındalık yaratmayı da istediklerini anlatan Alcan, hayvanların da yaşam hakkı olduğunu ve bir arada yaşanılması gerektiğini insanlara anlattıklarını belirtti.

Alcan, "Umarım başarılı da olacağız. İlgi de çok güzel. Ufak da bir kermes düzenledik buradan elde edilecek gelirlerle sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.