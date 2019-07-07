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21. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki festival kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bugün sona erecek 21. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivale katılan Ereğli Gönülden Hayvanseverler Derneği üyelerince, Bozhane mevkisine kafesle getirilen yavru kedi ile köpekler vatandaşlar tarafından kısa sürede sahiplenildi.

Dernek Başkanı Belgin Alcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaş üzerindeki her yetişkine, yavru kedi ve köpekleri sahiplendirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına, kalıcı yuva bulmayı amaçladıklarını anlatan Alcan, "Burada yavru köpek ve kedilerimiz var. Evlere geçici olarak verdiğimiz, sokaklardan aldığımız yavrulara kalıcı yuva ile buluşturmak çabasındayız." dedi.

Aynı zamanda farkındalık yaratmayı da istediklerini anlatan Alcan, hayvanların da yaşam hakkı olduğunu ve bir arada yaşanılması gerektiğini insanlara anlattıklarını belirtti.

Alcan, "Umarım başarılı da olacağız. İlgi de çok güzel. Ufak da bir kermes düzenledik buradan elde edilecek gelirlerle sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli veteriner Özgür Coşgun da vatandaşların yavru kedi ve köpekleri sahiplenmek için destek olduğunu belirterek, sokak hayvanlarına herkesin duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Yavru kedi ve köpekler yeni sahiplerine teslim edildi.

- Cehennemağzı Mağaraları'nda konser

Festival etkinlikleri kapsamında, Trio Opal Grubu, ilçede 2001 yılında ziyarete açılan, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı, mitolojik hikayesi ve Roma dönemine ait gizli ibadet yerleriyle, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Cehennemağzı Mağaraları'ndaki konser yoğun ilgi gördü.

İspanya ve Fransa'dan seçme ezgilerin seslendirildiği konsere, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- Çocuklara ücretsiz tiyatro

Çan Tiyatrosu tarafından da Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda ücretsiz çocuk oyunları sergilendi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentin her noktasında kültür ve sanat ağırlıklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden binlerce insanın ilçeye geldiğini kaydetti.

- Karadeniz'de yamaç paraşütü

Uluslararası halk dansları grupları gösterileri eşliğinde, Uzunmehmet Mahallesi radar tepe mevkisinde, yamaç paraşütü tandem uçuşları gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, ilçenin doğal güzelliklerinin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Posbıyık da ilçede ilk kez yamaç paraşütü tandem uçuşlarının düzenlendiğini ifade etti.

Daha sonra uçurtma şenliği yapıldı.

Festival, bu akşam düzenlenecek konserlerle sona erecek.

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Ereğli Ereğli festival sokak hayvanları yamaç paraşütü Zonguldak

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