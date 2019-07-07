21. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali

Milli Takım Yardımcı Antrenörü Adem Çelik, yaptığı açıklamada, Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası öncesi ilçede kampa girdiklerini ve festival etkinlikleri kapsamında gösteri maçı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem branş tanıtımı hem Avrupa Şampiyonası öncesi oyuncularımıza moral motivasyon olsun dedik. Türkiye'de çim üzerinde hiç böyle bir antrenman olmamıştı." dedi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın da yer aldığı gösteri maçında milli sporculara taraftarlar ilgi gösterdi.

Belediye başkanı Posbıyık, plaj tesislerinden sadece ilçeden değil Türkiye'den hatta Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelenlerin faydalandığını belirterek, "Çok yoğun bir kalabalık, köpük partisi ile keyifli dakikalar yaşadı. Çok memnunlar, bizler de vatandaşlar mutlu oldukça mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Flyboard dünya üçüncüsü Ali Komşusu'nun ilçe merkezindeki amfi tiyatro önünde yaptığı gösteriyi de çok sayıda kişi izledi.

Başkan Posbıyık, Komşusu'yu tebrik ederek, kendisini ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

