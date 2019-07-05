HABER

21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali kortej ile başladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali kortej ile başladı.

Kdz. Ereğli 21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve protokol üyelerinin de katılımıyla başlayan kortej yürüyüşü Anıt Önü’nde kurulan sahnede tamamlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve protokol üyelerinin halkı selamlamasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, üç gün boyunca vatandaşların eğlenmesi için her şeyi düşündüklerini ifade etti. Posbıyık, "İş zamanında çalışacağız. Bütün gayretimizle üreteceğiz. Çalıştığımız iş yerlerine hizmet edeceğiz. Ama eğlenceye geldiğimiz zaman da eğleneceğiz" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da "Ereğli anlaşılan uzunca bir süredir hasretini çektiği festival günlerine kavuştu. Bugün kortej yürüyüşü ile festivali başlatmış bulunuyoruz. Ereğli’de gördüğümüz başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten sevgi, barış ve dostluk ve hoşgörü. Ereğli içiyle barışık bir kent. Sizlere teşekkür ediyoruz. Kdz. Ereğli bölgemizde her vesile ile farklılığını ortaya koyuyor. Enerjisiyle, gelişmişliğiyle, sanayisiyle, alt yapısı ve üst yapısıyla, güzel insanlarıyla gerçekten Kdz. Ereğli özel bir yer" diye konuştu.

Barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından festival meşalesi yakıldı. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri ile festival devam etti.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 
Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldüTek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı babasına ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...

Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Girne'de bulundular

Üç gündür her yerde aranıyorlardı!

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.