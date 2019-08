21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni yapıldı

Her yıl Muğla Seydikemer Boğalar Mesire alanında gerçekleştirilen ve bu yıl 21.’si düzenlenen Seydikemer Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni 2-3 Ağustos’ta Türk dünyasını bir araya getirdi.

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen organizasyonun bu yılki teması “Türk Dünyasında Birlik’’ oldu. Kosova, Kırım, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Nogay Türkleri ve Bosna Hersek temsilcilerinin katıldığı şölende birbirinden renkli anlar yaşandı.

Mehteran eşliğinde Türk Bayrağı ve 24 Oğuz Boyu bayraklarının göndere çekildiği şölen Oğuz Ata duasıyla başladı. Selçuklu okçularının talim ve gösteri yaptığı programda Yörük sokak oyunları, Yörük müzesi, Yörük göçü, gelin alma, Yörük hayatı fotoğraf sergisi, ıstarda kilim ve çul dokuma, demir dövme, golan dokuma, keçe yapımı, desti yapımı, tengerek eğirme ve halaç bükümü, derici, bıçakçı, kalaycı, çarıkçı, meslekleri de canlandırıldı.

Şölene, Azerbaycan Karabağ savaşı gazisi ve Azerbaycan Bayrağı (Orden) nişanı sahibi İbad Hüseyinli ile beraber katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, alandaki çadırları tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Şölendeki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlayan Topçu, şunları şöyledi:

”Bu yıl 21’ncisi gerçekleşen şölen, birliğimize ve dirliğimize vesile olsun. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Cenab-ı Hakkın selamı rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun.Oğuz Atanın evlatları, kardeşlerim; Cennetmekân Ulu Hakan Abdülhamid Han Hazretleri Karakeçili Yörüklerinden seçilmiş muhafızlarına çok güvenir, Söğüt Alayı olarak bilinen bu alaydan sitayişle bahseder ve onlar için "öz hemşerilerim" dermiş. Karakeçili yörüklerine itimadı herkesten fazla olduğu için, uyuduklarında onu Karakeçili yörük bir muhafız korurmuş. Cumhuriyetimizin Kurucusu, İstiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini tarih kaydetmiş: ‘Yörükler Türk milletinin çalışkan ve üretken evlatlarıdır. Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri yörük sülalesinden gelir. Annem her zaman yörük olmaktan iftihar ederdi.’ Oğuz Atanın evlatları, Birliğimizin, dirliğimizin, geleceğimizin teminatı kardeşlerim, yaptırdığınız Şüheda Pınarı’nın üzerine büyük bir tarih şuuru ile bize ait üç kadim sembolü nakşetmişsiniz. O sembollerden Çift Başlı Kartal, Selçukluyu, Üç Hilal Osmanlı’yı, Ayyıldız ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyor.”

Topçu, “Evet, Oğuz Atanın evlatları Yörük kardeşlerim; Göğsümüzü gererek gururla bütün dünyaya ilan ediyoruz ki, Sakalar’dan, Hunlar’dan, Göktürk ve Uygurlar’dan gelen, Selçuklu’nun varisleri, Osmanlı’nın torunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarıyız” dedi.

Topçu, “Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün şu sözleri ile konuşmamı bitiriyorum: ‘Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.’ Evet; Yedi düvel dedelerimizi yenemedi, şimdide ne PKK ile ne FETÖ ile ne de Dolar ile bizi asla yenemeyecekler, birliğimizi ve dirliğimizi asla bozamayacaklar. Rabbim devletimizi ve milletimizi korusun ve yüceltsin" şeklinde konuştu.