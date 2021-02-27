HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

27.02.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 21 yaşındaki bir şahıs, iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6376. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan Müslüm Yılmaz’ın (21) yakınları çalıştığı iş yerine geldi.

İçeri girdiklerinde Müslüm Yılmaz’ı kablo ile boruya asılmış halde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm birikimi saniyeler içinde çalındıTüm birikimi saniyeler içinde çalındı

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
İkna çalışmaları sonuç verdi!İkna çalışmaları sonuç verdi!
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

İçişleri Bakanlığı: 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu

İkna çalışmaları sonuç verdi!

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü'nden Yunanistan açıklaması

AK Parti'den çok sert Yunanistan açıklaması

MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı

Bakanlıktan gururlandıran paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.