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21 yaşındaki gence bıçak çekip para isteyen 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 21 yaşındaki gencin yolunu kesip bıçak çekerek para isteyen 4 zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

Zonguldak’ta 21 yaşındaki gencin yolunu kesip bıçak çekerek para isteyen 4 zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. 4 kişi 21 yaşındaki M.F.Ö.’nün önünü keserek bıçak çekti. Gençten para isteyen zanlılar, genci para vermemesi üzerine darp etti. Olay yerinden hızla kaçan zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 17 yaşlarındaki B.K. ve A.C. ile 18 yaşlarındaki H.K. ve M.A., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 4 zanlının sorgusu sürüyor. Şüpheliler, sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.

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