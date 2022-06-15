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  4. 21 yaşındaki Hasan ölüme böyle atladı! Kahreden anlar kamerada

21 yaşındaki Hasan ölüme böyle atladı! Kahreden anlar kamerada

15.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'deki Fırtına Deresi'ne serinlemek için iki gençten 21 yaşındaki Hasan Gökmen Dedecan akıntıya kapılarak boğuldu. Aynı yaştaki Halil İbrahim Bozkan ise son anda kıyıya çıkmayı başardı. Öte yandan gençlerin uya atladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rize'deki kahreden olay, önceki gün Ardeşen ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana geldi. Hasan Gökmen Dedecan ile arkadaşı Halil İbrahim Bozkan, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi. Eriyen kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye atlayan gençler, akıntı ile birlikte sürüklendi.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Bozkan güçlükle kıyıya çıkarken, Dedecan suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edip, suya atlayan Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy, 1 kilometre sürüklenen Dedecan'ı kıyıya çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi yapılan Dedecan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dedecan, hastanede hayatını kaybetti.

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CEP TELEFONU KAMERASI KAYITTAYDI

Bu arada Hasan Gökmen Dedecan ile arkadaşı Halil İbrahim Bozkan'ın dereye atladıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde kaya üzerinde bir süre bekleyen gençlerin suya atladıkları, ardından da akıntıya kapılarak çırpındıkları görülüyor. Bir rafting tesisinin güvenlik kamera görüntülerinde ise suda sürüklenen gençleri görenlerin yaşadığı panik anları yer alıyor.

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'İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM'

Dereye atlayarak baygın haldeki Hasan Gökmen Dedecan'ı kıyıya çıkaran Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy, "Bir arkadaş elinde yelek ile koşarak bizim bulunduğumuz alana geldi. Suda baygın birinin olduğunu söyleyince, hemen atladık. Sudan çıkarıp, kenara aldım. İlk yardım bilgileri ile ilk müdahaleyi yaptım. 15 dakika sonra da ambulans geldi.

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Sonrasında arkadaşın vefat ettiği haberini öğrendik, çok üzüldük. Adı üzerinde Fırtına Deresi. Bu aylarda, bu yüksek suda, ferdi olarak hiç girilmeyecek yerlerde serinlemek amaçlı yüzmeye çalışmak isteyen arkadaşlar olduğu için bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak rafting korunaklı bir şekilde yapılıyor. Yelek ve kas giydiriliyor, ekibin yanında bu işin eğitimini almış, rafting milli takım antrenörü ya da rafting sporcusu oluyor. Bu tedbirler alındığı için rafting yaparken üzücü olaylarla karşılaşmıyoruz" dedi.

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(DHA)

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Rize
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