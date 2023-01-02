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21 yaşındaki Sümeyye'nin ölümüne neden olmuşlardı! Korkunç itiraf: Direksiyon başındayken sevgilimle...

02.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı kutlaması sonrası Uşak'ta meydana gelen kazada 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye Sizüçen hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın ardından kan donduran bir itiraf geldi. Tutuklanan sürücü T.B. seyir halindeyken sevgilisiyle şakalaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

21 yaşındaki Sümeyye'nin ölümüne neden olmuşlardı! Korkunç itiraf: Direksiyon başındayken sevgilimle...

Uşak'ta yılbaşı akşamı meydana gelen kazada; T.B. (34) kontrolündeki otomobil, İzmir - Uşak karayolunda seyir halindeyken üniversite yakınlarında kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

21 YAŞINDAKİ SÜMEYYE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2.sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alınırken araçta ön koltukta oturan M.Ö. ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken yan koltukta bulunan kız arkadaşı M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sürücü T.B.’nin yaptığı savunmasında aracı sürerken yan koltukta oturan M.Ö.’nün nedenini bilmediği bir şekilde direksiyona atladığını, sonrasında ise kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenilirken M.Ö. ise aracın yalpalanarak sürüldüğünü, sürücü T.B.’nin kendilerine şaka yaptığı sanıldığını, bunun üzerine de kendisinin de şaka yapmak isteyerek direksiyonu çevirdiğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

(İHA)

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