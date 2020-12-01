HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: "Ben yattım, nasıl 21 yıl var"

21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: "Ben yattım, nasıl 21 yıl var"

01.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 8 dosyadan hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, simit satarken yakalandı.

Mersin’de 8 dosyadan hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, simit satarken yakalandı. Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, “Arandığını biliyor muydun” sorusuna, “Nereden bileyim” diyen zanlı, "Ben yattım, nasıl 21 yıl var" diye sordu
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamda, muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, 2 yaralama, 2 ateşli silah kanununa muhalefet gibi 8 dosyadan 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin Aşçı’yı (35) simit satarken yakalayarak gözaltına aldı.

"Ben yattım, nasıl 21 yıl var"
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı “Arandığını biliyor muydun” sorusuna “Nereden bileyim” diyen şahıs, “Sen ne diyorsun Allah aşkına. Ben yattım, nasıl 21 yıl var. Bu cezadan haberim yok, nereden bileyim. Suçları işlemiş olabilirim. Hapis cezasından hiçbir bilgim yok. Simit satarken yakalandım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 30 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 30 Kasım Sayısal Loto sonuçları

84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

Trabzon'da gidişat kötü! Vaka sayısı yüzde 40 arttı

O ilimizde durum vahim: Artış yüzde 100'ü geçiyor

Elektrik kesintisi listesi 1 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.