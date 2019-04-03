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21 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'yağma, hırsızlık ve uyuşturucu satmak' suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C., sahte kimlikle yakalandı.

21 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'yağma, hırsızlık ve uyuşturucu satmak' suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C., sahte kimlikle yakalandı. Parmak izi incelemesiyle gerçek kimliği ortaya çıkan A.C. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan akşamı yol kontrolü yaptıkları Akbük Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinden E.T. adına düzenlenmiş kimlik çıkan şüpheliye, tedirgin davranışları nedeniyle parmak izi incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda şüphelinin 'hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde satmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan A.C. olduğu ortaya çıktı. Üzerindeki kimliğin sahte olduğu da belirlenen A.C. tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne konuldu.
2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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