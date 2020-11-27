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21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Mersin’de yakalandı

27.11.2020 13:27 | Son Güncelleme:
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21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Mersin’de yakalandı

Mersin polisi, 14 dosyadan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi, yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin polisi, 14 dosyadan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi, yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda günün belirli saatlerinde uygulamalar yapan ekipler, Mersin ve Niğde infaz bürosunca 14 dosyadan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bülent Baysan’ı (61) gözaltına aldı.
Hırsızlık ve fuhuşa yer temin etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Mersin’de yakalandı

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