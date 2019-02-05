21 yıl önce kapattırdığı telefon hattından ceza geldi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 1998 yılında kullandığı telefon operatöründen 21 yıl sonra ceza geldi.

Kaman ilçesinde ikamet eden ve asgari ücretle kasapta çalışan Taner Özdemir (44), 1998 yılında kullandığı ve iddiasına göre borçsuz kapattığı telefon operatöründen gelen ödeme bildirimi ile şoke oldu. 21 yıl sonra ortaya çıkan 800 liralık borçla şaşkına döndüğünü anlatan Özdemir, "1998 yılında hat sahibiydim. Hattımı bir süre kullandıktan sonra kapattım. Borcum olduğuna dair mesaj geldi. Hukuk bürosu ile görüştüm. 21 yıl sonra çıkan borcun ne anlamı var?" dedi.

Hattı aldıktan sonra bir kere adres değişimi yaptığını belirten Özdemir, "Benim 1998’de hattım vardı kapattırdığım halde bana 21 yıl sonra borç çıkarttılar. Hukuk bürosunda yetkili ile görüştüm. Bana adres değişikliği olduğunu söyledi. Ben, bir sefer adres değiştirdim koskoca firma tek adrese mi takılı kalmış, şimdi bu borcu çıkarmanızın ne anlamı var? Ben zaten asgari ücretle geçinmeye çalışan bir insanım artık çoluğumuzun çocuğumuzun rızkına, cebimizdeki paraya mı göz diktiniz?" diye konuştu.

Özdemir, yasal süreci takip ederek 21 yıl sonra kapatılmış hat üzerinden borcun nasıl çıktığını araştırıyor.



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