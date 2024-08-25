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  4. 21 yıl sonra bir ilk! Ahlat'ta düzenlenen Kabine'nin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçti

21 yıl sonra bir ilk! Ahlat'ta düzenlenen Kabine'nin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 20:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta bir araya gelen Kabine üyeleri 21 yıl aranın ardından ilk kez Ankara dışında bir toplantı gerçekleştirmiş oldu. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, çıkan orman yangınlarıyla ilgili muhalefete tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz." ifadelerini kullandı.

21 yıl sonra bir ilk! Ahlat'ta düzenlenen Kabine'nin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçti

Hafta içinde Ahlat'ta yapılacağı duyurulan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2.5 saat sürdü.

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21 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ

Ahlat'ta düzenlenen Kabine toplantısında 21 yıl aranın ardından Ankara'da düzenlenen ilk toplantı olma özelliğiyle de tarihe geçti. Ankara dışındaki son Kabine toplantısı 2003 yılında Sivas'ta gerçekleşmişti. Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu, özel gündem olarak Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçlarını da ele almıştı.

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Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Milletvekili arkadaşlarımı sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ahlat'tan tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Malazgirt zaferini anmak üzere buradayız. Kabinemizin 23. toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik.

Çelik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için engellere takılmadan koşturuyoruz. Projelerimiz bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Donanmamızın cayrdırıcılığı artmıştır.

Çukurova Uluslararası havalimanımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

AK Partimizin 23. yıl dönümümüzü büyük bir coşkuyla kutladık.

"FİLİSTİN'E OLAN SARSILMAZ DESTEĞİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

Ülkemizi ziyaret eden Katar Emiri ile özellikle Gazze'de katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuk. Filistin Devlet Başkanı sayın Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak
Filistin'e olan sarsılmaz desteğini bir kez daha gösterdik. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Rabbim Filistinli arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE!

Yangınlara karşı dünyada İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Yangına müdahale süresi 11 dakikaya indi. 25 bin orman görevlimiz ve 13000 orman gönüllüsü, 2002'de hava araçlarının su atma kapasitesi 73 tondan 426 tona ulaştı.

306 orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanım başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden düzenli olarak bilgi aldım.

Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. Kara araçlarımızın kat ettiği mesafe 3 milyon kilometreye yaklaştı.

Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sonra 5 dakika ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler.

81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratla organize olup etkin bir biçimde yangına müdahale etmektedir. Nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü rakamlarla ortaya koyduk. Millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir.

"MUHALEFET BELEDİYELERİ İŞ YAPMAK YERİNE SİYASET YAPMA PEŞİNDEDİR"

Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Yangının,depremin doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar 85 milyonun ortak değeri hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakışını bir an önce terk etmesini diliyoruz.

İzmir,Bolu, Çanakkale,Uşak, Aydın ve Muğla'daki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine
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