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21 yıldır Erciyes’e gelerek gelengileri besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de yaşayan İsmail Özcadağ, 21 yıldır yazları Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası’na kurduğu karavanda yaşayarak, ’Anadolu yer sincabı’ olarak bilinen gelengileri besliyor.Tekir Yaylası’na yazın havaların ısınması ile birlikte 21 yıldır aralıksız çıktığını ve zaman geçirdiğini söyleyen İsmail Özcadağ’ın gelengilerle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

21 yıldır Erciyes’e gelerek gelengileri besliyor

Kayseri’de yaşayan İsmail Özcadağ, 21 yıldır yazları Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası’na kurduğu karavanda yaşayarak, ’Anadolu yer sincabı’ olarak bilinen gelengileri besliyor.
Tekir Yaylası’na yazın havaların ısınması ile birlikte 21 yıldır aralıksız çıktığını ve zaman geçirdiğini söyleyen İsmail Özcadağ’ın gelengilerle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. "Bu gelengiler benim komşum olur" diyen Özcadağ, "Bazen fırından taze ekmek getiririm. Bazen de bir çuval ekmek getiririm. Bunları bir gün aç bırakmam" diyerek her gün Anadolu yer sincabı olarak da bilinen gelengileri beslediğini söyledi. Özcadağ, "Gelengiler aç kaldığı zaman sanki evde çocuklarım aç kalıyor muş gibi üzülürüm. Zararlı mahluk olduklarını zannetmiyorum. Bazen çiftçi arkadaşlar tarlalara zarar verdiklerini söyleyerek öldürüyor. Ben buna çok üzülüyorum. Ben bunların zararını görmedim. Allah’ın yarattığı mahluk oldukları için zevkle bakıyorum. Sabah namazından sonra yuvalarından çıkarak beni beklerler. Ben de ilk olarak onların karnını doyuruyorum. Daha sonra kendime bir kahve yapıyorum, ardından kendi karnımı doyuruyorum" dedi.
Sincapgiller familyasından Kafkaslar’dan İsrail’e kadar yayılım gösteren, ismini en çok bulunduğu Anadolu’dan alan bir kemirgen türü olan gelengiler, bozulmamış, az eğimli düzlükler, step ve çayırlarda yaşarlar. Bozkırlarda, kurak yerlerde, ekin tarlalarının kenarındaki ekilmemiş alanlarda, bozkır, çayır ve meralarda bulunurlar. Kafkasya (Ermenistan), Azerbaycan, İran, Suriye, Filistin ve İsrail’de yaşayan gelengiler, yurdumuzda ise Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunurlar.

21 yıldır Erciyes’e gelerek gelengileri besliyor

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